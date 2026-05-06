Jefe del Estado Mayor de Israel visita el sur de Líbano y advierte: “Destruiremos a Hezbollah”

TEL AVIV.- El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente coronel Eyal Zamir, realizó una visita operativa al sector de Al-Khaiam, en el sur de Líbano, acompañado por altos mandos militares, entre ellos el comandante del Comando Norte, mayor general Rafi Milo.

Durante la jornada, Zamir evaluó la situación operativa en terreno, recibió informes de comandantes de división y brigada, conversó con oficiales de batallón y recorrió una infraestructura subterránea de Hezbollah construida a aproximadamente 25 metros de profundidad bajo una tienda de ropa infantil.

“Las FDI seguirán trabajando para cumplir la misión de proteger a las comunidades y eliminar las amenazas. Localizaremos al enemigo y lo destruiremos”, declaró Zamir.

El jefe militar afirmó que desde el inicio de la Operación “Rugido del León” han sido eliminados más de 2.000 terroristas de Hezbollah y aseguró que se aprovechará cada oportunidad para infligir mayor daño al grupo, financiado por Irán. Zamir también indicó que las FDI mantienen objetivos listos para ser atacados en Irán y se encuentran en alerta máxima, preparadas para retomar una campaña amplia si es necesario.

En paralelo, las FDI reportaron que un soldado resultó gravemente herido tras el impacto de un dron explosivo en el sur de Líbano. El militar fue evacuado y su familia fue notificada.