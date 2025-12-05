Congreso peruano aprueba el ingreso de militares estadounidenses

El Congreso de la República del Perú aprobó por mayoría una resolución que autoriza el ingreso al país de personal militar de EE.UU. desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 para “actividades de cooperación”.

Sin debate alguno, el pleno dio su venia el jueves con 73 votos a favor, 25 en contra y dos abstenciones, para que miembros del Departamento de Guerra de EE.UU. realicen labores de apoyo, asistencia y entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú.

Así lo indicó la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento, Karol Paredes, quien manifestó que el arribo de tropas norteamericanas es “de especial relevancia para las Fuerzas Armadas y, en especial, para la Marina de Guerra del Perú”.

Los efectivos estarán en territorio peruano, con armas de guerra, en diversas localidades como Lima, Junín, Cusco, Ayacucho o Apurímac, con rotaciones cada tres a seis meses.

Paredes descartó que se trate de una violación a la soberanía del Perú, negó que detrás haya un intento de instalar una base militar extranjera e indicó que se enmarca en una relación de colaboración continua. De hecho, en 2024 también se adoptó una resolución legislativa que le permitió a uniformados estadounidenses permanecer en el país todo este año.