Politico: Explosión del cohete de Jeff Bezos pone en riesgo la misión de EE.UU. a la Luna

La explosión en la plataforma de lanzamiento de Blue Origin, la compañía aeroespacial del magnate Jeff Bezos, ha encendido las alarmas en el sector aeroespacial y pone en riesgo la misión a la Luna que pretende alcanzar el presidente de EE.UU., Donald Trump, porque precisamente la empresa que acaba de sufrir el revés forma parte de la misión gubernamental Artemis III.

Según el medio estadounidense Politico, la actual misión a la Luna de Trump no depende completamente de la NASA, como ocurrió en las misiones anteriores del programa Apolo del siglo pasado. En esa época la agencia estatal aeroespacial diseñaba y construía toda su infraestructura. Ahora, la estrategia depende por completo de empresas privadas.

En el caso de Artemis III, que busca llevar tripulación a la superficie lunar, la NASA contrató de manera paralela a SpaceX, de Elon Musk, y a Blue Origin, con el objetivo de diversificar riesgos y asegurar la competencia. Sin embargo, este último incidente altera por completo los planes inmediatos, ya que la explosión ha dejado la principal infraestructura de despegue de Blue Origin en Florida fuera de servicio por un largo periodo.

Aunque el propio Bezos confirmó a través de sus redes sociales que todo el personal se encuentra a salvo, expertos y exfuncionarios de la NASA estiman que la gravedad de los daños materiales y las investigaciones para resolver el incidente retrasarán los planes de la empresa por al menos un año. La inutilización de esa plataforma obliga ahora a la agencia a reconfigurar a contrarreloj toda su agenda logística para los próximos años.

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Este episodio también llega en el peor momento posible, justo una semana después de que la NASA anunciara formalmente que Blue Origin sería una pieza clave para el transporte de los suministros y los vehículos de exploración que darán vida a las futuras bases lunares. La consecuencia más crítica del accidente es que deja a la NASA en una posición de extrema vulnerabilidad al obligarla a depender de un único proveedor si quiere mantener las fechas fijadas para el 2027.

Seguir adelante con Artemis III bajo este nuevo escenario implicaría apostar todo el éxito de la campaña lunar a la tecnología de SpaceX, la cual tampoco ha sido completamente probada para este tipo de operaciones. A pesar de la magnitud del golpe y del inminente retraso en el calendario de las misiones comerciales, el optimismo se mantiene dentro de la firma de Bezos, quien promete reconstruir toda la infraestructura dañada lo antes posible.