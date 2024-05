Corea del Norte lanza cientos de globos de basura a Corea del Sur

Corea del Norte ha lanzado cientos de globos que transportaban bolsas de plástico llenas de basura y desechos hacia Corea del Sur, informó Yonhap citando al Estado Mayor Conjunto surcoreano.

Los lanzamientos empezaron la noche del martes y para las 16:00 (hora local) de este miércoles, las autoridades detectaron unos 260 globos que aterrizaron en distintas partes del país, incluida la capital, Seúl. De acuerdo con el reporte, Pionyang ya efectuó lanzamientos similares entre 2016 y 2018, pero este último fue de mayor escala.

North Korea sent more than 150 balloons with garbage to South Korea – Yonhap

Inside the bags tied to the balloons were plastic bottles, batteries, shoe parts and even manure.

North Korea has previously said it intends to scatter “mountains of waste paper and dirt” in border… pic.twitter.com/X3HqAXn2xb

— NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2024