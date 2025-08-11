Cristiano Ronaldo se casará con su novia Georgina Rodríguez

11 agosto, 2025
LA JORNADA

Redaccion Central

El futbolista pidió matrimonio a la modelo hispano-argentina tras nueve años de relación.

ristiano Ronaldo y su novia, Georgina Rodríguez.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo propuso matrimonio a su novia, Georgina Rodríguez, según lo anunció este lunes la modelo hispano-argentina.

En sus redes sociales, Rodríguez colgó una imagen del anillo de compromiso con un gigantesco diamante y la frase: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La pareja se conoció en 2016 en una tienda de Gucci en la Madrid, la capital española. En 2017, tuvieron su primera hija en común, Alana Martina. Para entonces, el deportista ya era padre de Cristiano Jr. y de los mellizos Eva y Mateo nacidos en 2017. En 2022, tuvieron una segunda hija, Bella Esmeralda, aunque, lamentablemente, su hermano gemelo murió durante el parto.

