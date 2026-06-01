Francia intercepta en el Atlántico un petrolero de los que trabajan en la sombre de Rusia

La Armada francesa interceptó el domingo en el océano Atlántico un nuevo barco que viajaba desde Rusia, comunicó el presidente del país galo, Emmanuel Macron, en su cuenta de X.

“La Marina Nacional francesa interceptó ayer por la mañana otro petrolero dela “flota fantasma” sometido a sanciones internacionales y procedente de Rusia: el Tagor. Nuestra determinación es constante y total”, escribió Macron.

Según el mandatario, el abordaje se llevó a cabo “con el apoyo de varios socios, entre ellos el Reino Unido”. Se cuentan con reportes a que era un buque de los escondidos en la sombra, indican detalles.

Macron también publicó un video que muestra el proceso de la intervención. En las imágenes se observa un petrolero en alta mar mientras militares armados descienden desde un helicóptero sobre la cubierta.

La acción se realizó a más de 400 millas náuticas (741 km) al oeste del extremo de la región francesa de Bretaña, y se trata de “un petrolero procedente de Múrmansk, en Rusia”, precisó la Oficina del Prefecto marítimo del Atlántico.

Según datos del portal de seguimiento marítimo VesselFinder, un petrolero con ese nombre navega bajo bandera de Madagascar y a finales de mayo se encontraba cerca de la costa occidental de Noruega, tras haber zarpado del puerto ruso de Múrmansk.

La interceptación del petrolero #Tagor por fuerzas francesas y británicas expone la desesperación de un Kremlin que, con una economía estancada, no logra burlar el bloqueo internacional #Francia #ReinoUnidos #Francia pic.twitter.com/bYDpXVBJNw — Planeta Informativo (@planetainfoLA) June 1, 2026

En marzo, los militares franceses capturaron en el mar Mediterráneo el petrolero Deyna, que navegaba desde un puerto ruso bajo bandera de Mozambique.

Asimismo, en enero, la Marina de Francia detuvo en aguas del mar Mediterráneo el buque petrolero Grinch que viajaba desde Rusia.