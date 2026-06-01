Una demanda millonaria por “La Casita” ensombrece la exitosa gira de Bad Bunny en España

Madrid – La racha de presentaciones del cantante puertorriqueño Bad Bunny (Benito Martínez Ocasio) en territorio español se ha visto empañada por una grave disputa legal. Román Carrasco Delgado, un hombre de 84 años residente en Humacao, Puerto Rico, ha interpuesto una querella por “enriquecimiento injusto, nulidad de contrato y daños y perjuicios” contra el artista y sus productoras. El conflicto se centra en el uso de ‘La Casita’, una réplica exacta de la humilde vivienda del demandante que se ha convertido en el elemento central de la escenografía de sus espectáculos.

Presunto engaño a un adulto mayor Según el documento legal, las empresas vinculadas a Bad Bunny habrían acordado inicialmente el uso de la propiedad únicamente para el cortometraje ‘Debí Tirar Más Fotos’. Sin embargo, Carrasco Delgado sostiene que fue engañado debido a su falta de escolaridad: el demandante, que no sabe leer ni escribir, afirma haber plasmado su firma en la pantalla en blanco de un teléfono celular sin conocer los términos reales del acuerdo. La defensa alega que los codemandados tomaron medidas y fotos de la casa original para construir la copia que ahora recorre el mundo, incluyendo las recientes fechas en España.

Esta noticia surge en un momento de gran exposición para el artista en el país. Recientemente, su primer concierto en Barcelona generó titulares tanto por la presencia de invitados famosos en la estructura de ‘La Casita’ —como Lamine Yamal o Marc Giró— como por las quejas de algunos asistentes respecto a la organización de las zonas VIP.

Petición de indemnización

El querellante solicita una retribución de un millón de dólares para resarcir lo que considera una explotación comercial sin justa compensación. El escrito aclara que Don Román no busca perjudicar el éxito del artista, sino obtener una resolución basada en la “justicia, equidad y derecho” ante el uso no autorizado de su diseño personal de los años 60.