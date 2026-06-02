Rusia lanza uno de sus mayores ataques combinados contra Ucrania: 729 drones y 73 misiles dejaron al menos 18 muertos y cientos de heridos

En lo que se considera uno de los bombardeos más extensos de los últimos meses, una nueva ola de ataques rusos sacudió Ucrania en la madrugada de este martes, dejando un saldo trágico de al menos 18 personas fallecidas, entre ellas un niño, y más de cien heridos. La ofensiva, que incluyó el lanzamiento de 73 misiles y 729 drones, tuvo como objetivos principales las ciudades de Kyiv, Dnipró, Poltava, Kharkiv y Zaporizhia.

Visualizaciones del ataque ruso reciente. La defensa aérea ucraniana derribó 642 de 729 objetivos aéreos. Mayores detalles de los misiles lanzados contra los ucranianos, Prveídos por el Estado Mayor…

No se interceptaron ninguno de los 8 misiles antibuque Zircon por su velocidad hipersónica.

11/33 misiles balísticos Iskander-M;

26/27 misiles de crucero Kh-101;

3/5 misiles de crucero Kalibr;

602/656 drones de ataque.

Kyiv bajo fuego: El regreso del “doble golpe”

La capital ucraniana concentró la mayor ferocidad del ataque. El jefe de la administración militar de Kyiv, Timor Tkatchenko, confirmó la muerte de seis personas en la ciudad y al menos 58 heridos, incluidos tres menores. El alcalde Vitali Klitschko denunció que en el distrito de Podil se utilizó la cruel táctica del “doble golpe”: el lanzamiento de un segundo proyectil sobre un edificio residencial poco después del primero, impactando directamente contra quienes intentaban socorrer a las víctimas iniciales.

Los daños en la infraestructura civil de la capital son severos:

Vivienda: Edificios residenciales de hasta 24 plantas resultaron incendiados o colapsados parcialmente en ocho distritos.

Edificios residenciales de hasta 24 plantas resultaron incendiados o colapsados parcialmente en ocho distritos. Servicios básicos: Se registraron cortes de energía en tres distritos, una situación que agrava la precariedad de la infraestructura energética ucraniana, la cual ya ha perdido más de la mitad de su capacidad de generación debido a ataques sistemáticos anteriores.

Se registraron cortes de energía en tres distritos, una situación que agrava la precariedad de la infraestructura energética ucraniana, la cual ya ha perdido más de la mitad de su capacidad de generación debido a ataques sistemáticos anteriores. Salud y educación: Los escombros alcanzaron una clínica médica y el predio de un jardín de infantes.

Fracaso diplomático y estancamiento militar

Este recrudecimiento de la violencia ocurre apenas días después de que las conversaciones de paz en Abu Dabi, mediadas por la administración Trump, concluyeran en solo tres horas sin avances significativos. Mientras el Kremlin utiliza estos bombardeos para someter a la población civil bajo temperaturas extremas, los analistas señalan que estas acciones suelen estar sincronizadas con operaciones cognitivas rusas para minar la moral ucraniana y la voluntad política de Occidente.

Sin embargo, el panorama militar en 2026 muestra señales de un cambio en la balanza estratégica:

Eficacia defensiva: La Fuerza Aérea de Ucrania logró neutralizar o destruir 602 drones y 40 misiles de la última oleada, demostrando la maduración de sus redes de defensa aérea y el uso de interceptores de bajo coste.

Ataque profundo: Por primera vez en la guerra, Ucrania está respondiendo lanzando mensualmente más drones de largo alcance contra territorio ruso que los que Moscú lanza contra Ucrania.

Coste de la reconstrucción: El impacto económico es devastador; solo en Kyiv, el costo estimado de reconstrucción supera los 15 mil millones de dólares debido a la repetición de estos ataques.

Un conflicto que se ensaña con la población civil

Este ataque se suma a la sombría estadística de Naciones Unidas, que ha verificado la muerte de más de 15,000 civiles desde el inicio de la invasión a gran escala. Con 2025 reportado como el año más mortífero para los civiles ucranianos, el inicio de 2026 parece seguir una trayectoria de violencia indiscriminada.

Mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes bajo los escombros en distritos como Solomianskyi y Shevchenkivskyi, la comunidad internacional observa con preocupación cómo la infraestructura de calefacción y energía —vital para la supervivencia— vuelve a ser el blanco principal de una guerra que se acerca a su quinto año sin una salida política a la vista.