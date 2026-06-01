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La hija de Jennifer Lopez cambia de nombre y género

El público se enteró del nuevo nombre tras la ceremonia de graduación en la escuela Windward School.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

En la foto la hija de la cantante estadounidense Jennifer Lopez.

La hija de la cantante estadounidense Jennifer Lopez cambió de nombre y género, según la investigación de Daily Mail.

Emme Muñiz, una de los dos hijos gemelos que la superestrella tuvo con el intérprete Marc Anthony, apareció mencionada con un nuevo nombre en la publicación de graduados de la escuela Windward School, donde su fotografía fue firmada como “Oskar a [escuela privada de arte] Sarah Lawrence”. El viernes tuvo lugar la graduación del jóven, a la que asistieron muchos miembros de la familia.

De acuerdo con el medio británico, Oskar estaría inscrito en un programa universitario bajo su nuevo nombre y ahora usa el pronombre “él”. Lopez ya había presentado anteriormente a su hija utilizando pronombres de género neutro.

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