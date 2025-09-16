Custodios amenazan a familias de presos políticos en Venezuela: “Si hay una acción extranjera, los vamos a desaparecer”

“Si hay una acción extranjera, a ustedes los vamos a desaparecer”, ha surgido como una de las amenazas que los funcionarios han estado intensificando en contra los detenidos en la Cárcel El Rodeo I, a quienes les colocan los sonidos de todas las transmisiones de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, de igual forma como algunas de María Corina Machado y Donald Trump. El Rodeo I se ha convertido en un bombardeo de mensajes para posicionar la narrativa oficialista, mientras hostigan a los detenidos con amenazas constantes.

En la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I hay muchos extranjeros detenidos, de numerosas nacionalidades, quienes están recluidos en un ala distinta a los presos venezolanos, y cuya mayoría son presos políticos y otros que han caído en desgracia con el régimen. Procuran que no exista interacción con los detenidos venezolanos, detalla el medio Infobae.

Algunos de los presos que se encuentran en el Rodeo I son los que cuantan con mayor peso político para el régimen, sobretodo los militares. Han trasladado a dirigentes políticos de referencia para la oposición como Freddy Superlano y Roland Carreño, y muchos otros. “Lo que realmente nos angustia es la vida de ellos, de los encarcelados en el Rodeo I, porque los funcionarios les dicen que atentarán contra sus vidas”, revela la angustiada esposa de un dirigente.

Diversos familiares informan el haber recibido llamadas de señalados como funcionarios policiales que los amenazan, “advirtiendo que no se hagan publicaciones en redes sociales, que no se hable, que no se denuncie nada”.

La otra estrategia aplicada a la de atacar la estabilidad psíquica de los presos, está la de profundizar su deterioro físico con bajísimas porciones de alimentos, y sin el mínimo cumplimiento de la calidad, lo que ha incidido en que muchos de los presos hayan bajado de peso aumentando sus ojeras, afectando la piel y su salud mental.

El argumento de los carceleros es que no llega suficiente cantidad de alimentos para satisfacer las necesidades de todos los presos, porque hubo “un recorte presupuestario”, pero a la vez contradice la versión de familiares de detenidos quienes, en conversación con Infobae, aseguran que no les permiten llevar alimentos de ningún tipo. “Es un método de tortura”, es la conclusión de varios de sus seres queridos, denuncian.