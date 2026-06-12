Trump ha revelado la cifra de barcos con petróleo que sacaron de Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que, en las últimas jornadas, tropas de su país han logrado apoderarse de decenas de buques con petróleo iraní.

“Algunas noches sacamos 25 barcos, otras 15. Las últimas cuatro o cinco noches sacamos 25, 22, 21, 26, 18 y 14. ¿Quién más se acordaría de esos números? Nadie”, sostuvo el mandatario en un encuentro con la prensa.

El crudo como objetivo

No es la primera vez que el político republicano presume de supuestas incautaciones de crudo procedente del país persa, así como de las oportunidades reales que, en sus palabras, tendría Washington de controlar efectivamente instalaciones petrolíferas de Irán.

En la víspera aseguró que, a través de operaciones encubiertas, tropas estadounidenses habían sacado “millones de barriles de petróleo” de la nación persa, sin que Teherán estuviera al corriente de ello.

Trump on Iran: We took out, some nights, 25 ships; some nights, 15. Over the last 4 or 5 nights, we did 25, 22, 21, 26, 18, and 14. Who else would remember those numbers? Nobody. pic.twitter.com/fIIDq2M2hM — Clash Report (@clashreport) June 11, 2026

“Hemos estado extrayendo millones de barriles de petróleo. Todas las noches, sacábamos petróleo. Ahora voy a decírselo porque Irán acaba de descubrirlo. Así que ahora que lo han descubierto, puedo decírselo. Fue muy difícil para mí. Quería decirlo tan desesperadamente, pero no quería arruinarlo, dijo al respecto.

Esta misma jornada amenazó con arrebatarle a la República Islámica la isla de Jarg, que alberga instalaciones petroleras clave para la exportación del referido hidrocarburo.

“En algún momento de un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jarg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de forma muy similar a como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está funcionando de maravilla tanto para Venezuela como para EE.UU.”, escribió en Truth Social.

Asimismo, el pasado lunes mencionó que, probablemente, Washington se implicará en la reconstrucción de Irán, como lo hiciera con la reconstrucción de Europa occidental con el Plan Marshall, tras el fin de la II Guerra Mundial, pero no de forma desinteresada sino porque es un negocio lucrativo.

“Alguien va a tener que construir toda esa infraestructura, nuevos puentes, esto y aquello, nuevas centrales eléctricas. Ya saben, hablan de un billón de dólares, probablemente más. Por eso probablemente nos involucraremos en la reconstrucción, en ayudarlos a reconstruir”, aseveró. Empero, recalcó que, a cambio, EE.UU. se quedaría “con la mitad” del petróleo iraní.