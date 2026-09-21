Nueva caravana de unos 400 hondureños parte desde San Pedro Sula con rumbo a EE.UU.

Impulsados por la falta de empleo, la pobreza y el anhelo de reunificación familiar, los migrantes avanzan hacia la frontera de Corinto entre asistencia humanitaria y alertas sobre los riesgos de la ruta.

Un contingente integrado por aproximadamente 400 hondureños inició este domingo 20 de septiembre una nueva marcha desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, con el objetivo de llegar a Estados Unidos para buscar empleo y mejores condiciones de vida.

La movilización arrancó alrededor de las 4:00 de la tarde, emprendiendo la caminata por las avenidas de San Pedro Sula en dirección hacia la frontera de Corinto, situada en el municipio costero de Omoa.

Testimonios: Falta de trabajo y dramas familiares

A la hora de la partida, los integrantes de la caravana manifestaron que la escasez de oportunidades económicas y la pobreza extrema fueron los detonantes para abandonar el país. “No hay empleo, ¿qué tengo que hacer?. Todos los que estamos emigrando es porque no hay un empleo”, expresó ante los micrófonos de Radio Progreso una mujer oriunda de Roatán (Islas de la Bahía), quien viaja acompañada de sus hijos, su yerno y su prima.

Junto a las razones económicas, la travesía está marcada por historias de reunificación. Una de las caminantes, deportada desde EE.UU. hace siete meses, relató que decidió volver a intentar el viaje para reencontrarse con su hija de un año, quien padece epilepsia y reside en territorio estadounidense.

Los acusan por tener vínculos a partidos políticos, apoyo humanitario y advertencias

En el marco de la partida surgieron señalamientos en redes sociales que atribuían la convocatoria al Partido Libertad y Refundación (Libre). Sin embargo, integrantes del grupo entrevistados por el medio Reportar Sin Miedo desmintieron de forma tajante cualquier vinculación o patrocinio político en la organización del viaje.

En el plano asistencial, Gustavo Cortés, portavoz de la Cruz Roja en San Pedro Sula, detalló que la institución proporciona apoyo humanitario a los caminantes mediante puntos de carga para teléfonos celulares, atención médica e intervenciones hospitalarias, además de acompañamiento en el trayecto.

Por su parte, la Fundación 15 de Septiembre hizo un llamamiento a la población para no poner en riesgo sus vidas mediante vías migratorias no autorizadas, recordando los severos peligros asociados al recorrido, tales como extorsiones, arrestos y eventuales procesos de deportación.