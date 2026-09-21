Fallece a los 27 años hijo de la supermodelo Cindy Crawford

El primogénito de Crawford había hablado abiertamente de sus problemas con las drogas y de salud mental.

El modelo estadounidense Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió este domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles (EE.UU.), informan medios locales.

El forense no precisó la causa del deceso y la familia pidió privacidad. Nacido en California en 1999, debutó a los 16 años en la firma italiana Moschino, y desfiló para la casa británica Burberry, la italiana Dolce & Gabbana y la estadounidense Calvin Klein.

El joven, apodado ‘Nepo Baby’ (‘Bebé de Nepotismo’, en español) de Crawford, había hablado abiertamente de sus problemas de salud mental y de consumo de drogas. Medios confirmaron la muerte del primogénito de la modelo a través de sus representantes.