Yemen solicita apoyo militar a EE.UU. tras avance hutí en estrecho estratégico

El presidente yemení, Rashad al Alimi, solicitó apoyo estadounidense en la lucha contra los hutíes, quienes este mes tomaron áreas clave a lo largo del estrecho de Bab al-Mandeb en una ofensiva relámpago. La petición se produjo durante una conversación telefónica el domingo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informaron cuatro personas familiarizadas con el asunto a Reuters.

Durante la llamada, ambos mandatarios discutieron los avances del movimiento rebelde cerca de esta vía navegable de importancia global. Sin embargo, dos de las fuentes, una yemení y una occidental, señalaron que Trump no realizó ningún compromiso directo de apoyo militar.

El domingo pasado, Trump declaró que está en contacto con los hutíes de Yemen y que estos han acordado no atacar a Estados Unidos, a pesar de que el grupo ha intensificado sus ataques con misiles contra Arabia Saudita.