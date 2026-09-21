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Yemen solicita apoyo militar a EE.UU. tras avance hutí en estrecho estratégico

En la foto el presidente yemení, Rashad al Alimi.

El presidente yemení, Rashad al Alimi, solicitó apoyo estadounidense en la lucha contra los hutíes, quienes este mes tomaron áreas clave a lo largo del estrecho de Bab al-Mandeb en una ofensiva relámpago. La petición se produjo durante una conversación telefónica el domingo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informaron cuatro personas familiarizadas con el asunto a Reuters.

Durante la llamada, ambos mandatarios discutieron los avances del movimiento rebelde cerca de esta vía navegable de importancia global. Sin embargo, dos de las fuentes, una yemení y una occidental, señalaron que Trump no realizó ningún compromiso directo de apoyo militar.

El domingo pasado, Trump declaró que está en contacto con los hutíes de Yemen y que estos han acordado no atacar a Estados Unidos, a pesar de que el grupo ha intensificado sus ataques con misiles contra Arabia Saudita.

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