EE.UU. anuncia un bloqueo mundial a las aerolíneas iraníes

“Si aterrizan, no se les puede proporcionar combustible, no se les pueden prestar servicios de aterrizaje, no se les pueden vender boletos”, afirmó el secretario estadounidense del Tesoro.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó este lunes que, a partir del miércoles, las aerolíneas iraníes quedarán bloqueadas en todo el mundo.

“El 23 de septiembre, todas las aerolíneas iraníes serán cerradas en todo el mundo”, dijo Bessent, al ser preguntado en una entrevista con CNBC sobre los mecanismos que su país pretende activar para frenar a Teherán. “Si aterrizan, no se les puede proporcionar combustible, no se les pueden prestar servicios de aterrizaje, no se les pueden vender boletos, o se quedarán fuera del sistema del dólar”, enumeró las consecuencias para quienes presten ayuda a Irán.

Sobre los mediadores que ayudan a Irán a evadir las sanciones estadounidenses, Bessent respondió: “Hemos visto facilitadores en todo el mundo. Sabemos quiénes son. Ellos saben quiénes son. Y le estamos poniendo fin a eso”.

“Ya hemos sancionado a tres bancos. El segundo banco más grande de Egipto, cuya sucursal de Dubái ha canalizado más de 1.800 millones de dólares. Lo vamos a cerrar. El que ronda el puesto 30 entre los bancos turcos más grandes, lo mismo. Lo vamos a cerrar. El segundo banco más grande de Rusia tiene sucursales en el extranjero que están haciendo lo mismo”, añadió.

Preguntado por el papel de China en el asunto y sobre si este había sido advertido, Bessent contestó: “Así lo hicimos y, en el caso de muchos países, mantener conversaciones discretas entre bastidores es mejor que hacer alarde de ello públicamente; además, los chinos y las autoridades financieras chinas, incluido el gobernador Pan [Gongsheng] del Banco Popular de China, se han mostrado muy implicados en el proceso”.

La medida se enmarca en la Operación ‘Paria Económico’, lanzada el pasado 24 de agosto por Bessent como un ‘Día D económico’ contra Irán. Aquella jornada, Washington anunció que cortaría sus vías de financiación en cinco ámbitos —activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo— y advirtió que quien facilite esas redes quedaría fuera del sistema del dólar.