Juicio por asesinato en Florida: Un cirujano plástico, a un paso del tribunal acusado de matar a un abogado y ocultar su cuerpo en la basura

Tomasz Kosowski enfrenta la pena de muerte por el crimen de Steven Cozzi tras un prolongado litigio civil; la Fiscalía sostiene que los restos de la víctima terminaron bajo 6.000 toneladas de desperdicios en un vertedero.

Un estremecedor caso judicial se prepara para volver a los tribunales del estado de Florida (EE.UU.). El cirujano plástico Tomasz Kosowski reanudará su proceso penal el próximo 22 de septiembre, imputado por el delito de asesinato en primer grado en perjuicio del abogado Steven Cozzi, con quien mantenía una enconada disputa legal desde hacía varios años.

El conflicto entre ambos se originó en una demanda civil interpuesta en 2019 por discrepancias financieras vinculadas a casos de lesiones personales. Cozzi ejercía la representación legal de la parte demandada por Kosowski. De acuerdo con los registros del caso, a lo largo del litigio el médico desarrolló una marcada hostilidad hacia el letrado, culpándolo de sus reveses judiciales y exigiendo de forma reiterada su remoción, situación que desató serias preocupaciones de seguridad en el entorno del abogado.

Desaparición durante una audiencia y evidencias en video

El crimen ocurrió la mañana del 21 de marzo de 2023, cuando Cozzi y Kosowski tenían programada una audiencia por teleconferencia. Unos diez minutos antes de la reunión, el abogado acudió al baño de su despacho profesional y nunca regresó.

Posteriormente, el superior de la víctima descubrió manchas de sangre en el baño. La revisión de las cámaras de seguridad del edificio reveló que un hombre con guantes oscuros ingresó al lugar portando una caja de grandes dimensiones —suficiente para ocultar un cuerpo humano—. Minutos más tarde, el mismo sujeto fue captado saliendo del inmueble mientras trasladaba una carreta cubierta con una manta naranja. Según la Fiscalía, dicho individuo era Kosowski.

ADN, el rastro del camión de basura y un cuerpo inubicable

Las investigaciones llevaron al allanamiento de la residencia del acusado, donde los peritos hallaron restos hemáticos y confirmaron la presencia de ADN de Cozzi en la camioneta y en el suelo del garaje de Kosowski.

Paralelamente, el rastreo del teléfono móvil del cirujano ubicó su dispositivo cerca de un contenedor de basura el día de la desaparición. Durante la inspección del depósito, un perro adiestrado detectó la presencia de restos humanos, aunque el contenedor ya había sido vaciado.

Un fiscal del caso reveló ante el tribunal el testimonio del conductor del camión recolector, quien declaró que al levantar el contenedor percibió un “olor repugnante e insoportable”, atribuido por la acusación a la descomposición del cadáver bajo el intenso calor de Florida. Cuando los agentes acudieron al vertedero municipal donde se descargó la basura, se habían acumulado más de 6.000 toneladas de desperdicios compactados, por lo que el cuerpo del jurista nunca pudo ser localizado.

Proceso penal y pretensiones de la defensa

Kosowski fue arrestado ese mismo mes y enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, delito que conlleva la posibilidad de la pena de muerte.

Actualmente en prisión preventiva, el acusado sostiene su inocencia y ha presentado mociones para desestimar las pruebas obtenidas en su vehículo y domicilio, además de solicitar la anulación del testimonio de un perito clave sobre las evidencias genéticas de ADN.