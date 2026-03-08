Descubren el virus del resfriado más antiguo hallado hasta la fecha en tejidos de hace 250 años

Un grupo internacional de científicos ha descubierto la muestra más antigua de un virus del resfriado hallado hasta el momento en tejidos de una mujer que se infectó hace unos 250 años, según informa GB News.

Los autores del estudio, publicado en el servidor de preimpresión bioRxiv, han reconstruido el genoma del rinovirus –el agente causante del resfriado común– a partir de una muestra de tejido pulmonar de una mujer que murió en Londres en torno a la década de 1770, y otra persona de sexo desconocido que falleció en 1877.

La clave para este hallazgo fue que las muestras, procedentes de colecciones históricas, se habían conservado en alcohol, lo que permitió su preservación durante siglos. Los documentos de la época confirman que ambas personas sufrieron enfermedades respiratorias graves.

La investigación precisa que este virus de ARN humano es el más antiguo confirmado y descifrado hasta la fecha. Anteriormente, se habían encontrado rastros de virus antiguos en esqueletos humanos de hasta 50.000 años de antigüedad, pero se trataba principalmente de virus de ADN. De hecho, la extracción de ARN viral de muestras resultó ser una tarea compleja dado que los rinovirus son mucho más esquivos, ya que su material genético es inestable y normalmente se destruye a las pocas horas tras la muerte.

A esto se suma que las moléculas recuperadas estaban muy fragmentadas, con una longitud de solo 20 a 30 nucleótidos, las unidades básicas que componen el ADN y el ARN. “En las células vivas, suelen superar los 1.000 nucleótidos”, explicó la doctora Erin Barnett, del Centro Oncológico Fred Hutchinson. Por lo tanto, los investigadores “en lugar de trabajar con cadenas largas e intactas, reunieron información a partir de multitud de fragmentos diminutos”.

Este es un descubrimiento histórico

Sin embargo, los científicos lograron revelar que el virus hallado en los tejidos de la mujer pertenece a una familia de rinovirus que ya no existe. Al compararlo con los virus actuales, calcularon que este y un tipo moderno (llamado A19) compartieron un antepasado común alrededor del siglo XVII. Además de la infección vírica, los investigadores descubrieron que la mujer también había sido infectada por bacterias patógenas que atacan los pulmones, lo que probablemente agravó su enfermedad.

“Es un descubrimiento realmente importante, ya que demuestra la posibilidad de extraer ARN de muestras húmedas recogidas antes de la aparición de la formalina”, destacó un experto independiente, Love Dalén, de la Universidad de Estocolmo, Suecia.

“Muchos virus ARN evolucionan rápidamente, lo que significa que su estudio a lo largo de varios cientos de años proporcionará información sumamente importante sobre la evolución vírica”, concluyó.