Desmantelan red de explotación en España que captaba inmigrantes sudamericanos con ‘app’ de citas

Una red de explotación laboral que captaba a sus víctimas, principalmente inmigrantes sudamericanos en situación irregular, a través de una aplicación de citas ha sido desarticulada en la ciudad de Vigo (España), según informan medios locales.

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer extranjera que había conocido a un hombre a través de una aplicación de citas. El sospechoso le ofreció vivienda y empleo a cambio de mantener una relación sentimental, oferta que ella aceptó debido a su precaria situación económica y administrativa, ya que no contaba con permiso para residir en el país.

16 horas diarias para pagar el almacén

Una vez en España, la víctima fue sometida a explotación laboral. A partir de su testimonio, los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) detectaron a otros trabajadores en la misma situación, empleados de forma irregular en varios comercios gestionados por el investigado. Las tres mujeres, naturales de Sudamérica y en situación administrativa irregular, y un hombre dormían en un almacén habilitado como vivienda, sin condiciones adecuadas de habitabilidad.

Las jornadas laborales se extendían desde las 4:30 hasta las 21:00 horas, de lunes a sábado, y también la mañana del domingo. Trabajaban más de dieciséis horas diarias y podían llegar a cobrar como mucho seiscientos euros al mes, cantidad que no siempre les abonaban íntegramente, según los medios españoles.

La investigación también reveló que el responsable empleaba a otros extranjeros en situación irregular, algunos ya detectados por los inspectores de Trabajo, a quienes ofrecía alojamiento en los propios almacenes a cambio de un alquiler. Aunque él dirigía de facto los negocios, estos figuraban a nombre de familiares directos, como su exmujer y su hijo, que también están siendo investigados. El caso ha sido puesto a disposición judicial y las pesquisas continúan abiertas.