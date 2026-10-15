Despiden a una agente penitenciaria en Texas por posar en uniforme e interactuar con reclusas en redes sociales

Karla Beltran llevaba poco más de 100 días en la Oficina del Sheriff del condado de Bexar cuando fue cesada tras difundirse imágenes donde hacía gestos obscenos dentro del centro de detención.

Una agente penitenciaria de 18 años del condado de Bexar, Texas, fue cesada de su cargo tras publicar en redes sociales una serie de fotografías donde posaba vistiendo su uniforme oficial junto a reclusas dentro del centro de detención, mientras realizaba gestos obscenos frente a la cámara.

La exfuncionaria, identificada como Karla Beltran, había ingresado a la Oficina del Sheriff del condado de Bexar (BCSO, por sus siglas en inglés) el pasado 1 de julio y acumulaba poco más de 100 días en funciones. Su desvinculación se formalizó el lunes 12 de octubre bajo la figura de “despido probatorio”, modalidad aplicada durante la fase inicial de prueba en la que los nuevos integrantes deben demostrar el cumplimiento estricto de las normas del puesto.

Fotografías virales con gestos e interacción informal

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en plataformas digitales, muestran a Beltran sentada frente a un ventananal que da acceso a un área de detención de mujeres, sonriendo y realizando señas junto a las internas que permanecían del otro lado del cristal.

En una de las tomas, la exagente aparece sonriendo, haciendo una mueca con los labios y levantando ambas manos con la señal de la paz, pose que fue replicada por dos reclusas. En otra imagen, Beltran saca la lengua y levanta ambos dedos medios hacia la cámara, mientras una de las detenidas imita el mismo ademán desde el interior del módulo.

Lo que profundizó el escándalo interno fue el hecho de que la agente llevaba puesto su uniforme reglamentario de la BCSO al momento de fotografiarse en el ejercicio de sus funciones.

Calificación de la autoridad e investigación en curso

La difusión de las fotografías provocó fuertes críticas hacia la conducta de la empleada y abrió interrogantes sobre los protocolos de seguridad dentro de las instalaciones. En declaraciones a la cadena CBS 6, el sheriff de la dependencia calificó el comportamiento de la joven como una “horrible decisión”.

Asimismo, la oficina del sheriff confirmó la destitución al medio local News 4 San Antonio e informó que mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias en las que se registraron las tomas, el tipo de dispositivo utilizado dentro de la instalación y la posible participación de otras personas en el incidente.