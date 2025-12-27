¿Dónde está Joe? Foto navideña de los Biden desata burlas

El expresidente estadounidense, Joe Biden, desató una oleada de reacciones en redes sociales tras publicar una foto navideña familiar en la que apenas se le distingue, lo que llevó a numerosos usuarios a compararlo con los personajes escondidos de los libros ‘¿Dónde está Wally?’, informa Fox News. La imagen, difundida en X en la víspera de Navidad con el mensaje “Les deseo una Nochebuena tranquila y alegre, llena de amor”, muestra a varios miembros de la familia Biden posando en un ambiente festivo.

Los comentarios críticos se centraron en la posición del exmandatario en la fotografía, colocado en un segundo plano y casi totalmente cubierto por su esposa, Jill Biden, mientras que su hijo Hunter Biden aparece en el centro, claramente visible. Algunos usuarios conservadores calificaron la foto de “humillante” e “irrespetuosa”, al considerar que minimiza la figura del patriarca de la familia.

Entre las voces más destacadas figuró el periodista conservador Andy Ngo, quien expresó desconcierto por el lugar que ocupa Joe Biden en su propia foto familiar. Otros comentaristas ironizaron sobre el protagonismo de su hijo, afirmando que “Hunter es el alfa ahora”, y compartieron capturas ampliadas del rostro del expresidente con mensajes como “Me tomó un rato encontrarte, campeón”. Un usuario acompañó la foto con el texto ‘¿Dónde está Wally?’, reforzando el tono burlón.