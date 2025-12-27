BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO Mundo¿Dónde está Joe? Foto navideña de los Biden desata burlas
Mundo

¿Dónde está Joe? Foto navideña de los Biden desata burlas

Algunos usuarios conservadores calificaron la imagen de "humillante" e "irrespetuosa", al considerar que minimiza la figura del patriarca de la familia.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto de la familia Biden en Navidad.

El expresidente estadounidense, Joe Biden, desató una oleada de reacciones en redes sociales tras publicar una foto navideña familiar en la que apenas se le distingue, lo que llevó a numerosos usuarios a compararlo con los personajes escondidos de los libros ‘¿Dónde está Wally?’, informa Fox News. La imagen, difundida en X en la víspera de Navidad con el mensaje “Les deseo una Nochebuena tranquila y alegre, llena de amor”, muestra a varios miembros de la familia Biden posando en un ambiente festivo.

Los comentarios críticos se centraron en la posición del exmandatario en la fotografía, colocado en un segundo plano y casi totalmente cubierto por su esposa, Jill Biden, mientras que su hijo Hunter Biden aparece en el centro, claramente visible. Algunos usuarios conservadores calificaron la foto de “humillante” e “irrespetuosa”, al considerar que minimiza la figura del patriarca de la familia.

Entre las voces más destacadas figuró el periodista conservador Andy Ngo, quien expresó desconcierto por el lugar que ocupa Joe Biden en su propia foto familiar. Otros comentaristas ironizaron sobre el protagonismo de su hijo, afirmando que “Hunter es el alfa ahora”, y compartieron capturas ampliadas del rostro del expresidente con mensajes como “Me tomó un rato encontrarte, campeón”. Un usuario acompañó la foto con el texto ‘¿Dónde está Wally?’, reforzando el tono burlón.

También te puede interesar

Nueva York declara el estado de emergencia

Escalofriante descubrimiento días después del asesinato de una...

Por primera vez en la historia un piloto...

FUERTE VIDEO Soldados mueren en lanzamiento fallido com...

“Feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos”:...

1.817 millones de dólares: Uno de los mayores...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign