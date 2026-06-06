EE.UU. afirma no permitirá que “turbas financiadas por narcotraficantes” amenacen a Bolivia

Los países miembros del recientemente constituido Escudo de las Américas, una alianza impulsada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, emitieron este viernes una declaración conjunta en la que respaldaron al Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, y rechazaron las protestas que afectan a distintas regiones del país.

En el comunicado, difundido por el Departamento de Estado de EE.UU., los gobiernos firmantes condenaron lo que calificaron como “esfuerzos continuos por derrocar al gobierno legítimo y ampliamente electo” de Paz. También denunciaron intentos de impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales mediante bloqueos de carreteras.

La declaración sostiene que los “grupos desestabilizadores no pueden sustituir la decisión que la mayoría de los bolivianos tomaron en las urnas” y afirma que quienes financian las protestas con recursos provenientes del narcotráfico y del crimen transnacional “deben rendir cuentas por sus actos”.

Vinculación al narcotráfico

El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, reforzó el mensaje del bloque al afirmar en su cuenta de X que “Estados Unidos y otras naciones democráticas del Hemisferio Occidental no van a permitir que turbas financiadas por narcotraficantes amenacen al gobierno legítimo de Bolivia”. Su declaración fue difundida en redes sociales tras la publicación del pronunciamiento conjunto del Escudo de las Américas.

Además de EE.UU. y Bolivia, el documento lo suscriben Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

La Cancillería de Bolivia agradeció públicamente el pronunciamiento del bloque. A través de un mensaje en redes sociales, afirmó que las expresiones de apoyo del Escudo de las Américas “reafirman el valor irrenunciable de la democracia y la estabilidad institucional en nuestra región” y destacó la solidaridad de los países miembros frente a la situación que atraviesa el país.

Los integrantes del bloque instaron a quienes tengan reclamos legítimos a aprovechar los canales de diálogo abiertos por el Gobierno boliviano y a denunciar a quienes, según el texto, intentan utilizar las protestas para recuperar el poder político.

El Escudo de las Américas forma parte de una iniciativa regional promovida por Trump en 2026 para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en el continente. La alianza fue presentada por Washington como un mecanismo de cooperación hemisférica destinado a enfrentar a los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales.