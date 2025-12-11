EE.UU. inicia una asesoría en Perú encabezada por el FBI y la DEA

Una delegación interagencial de EE.UU. realizó este miércoles en Perú su primera reunión consultiva, a pedido del presidente interino, José Jerí, en su afán por solucionar la crisis de seguridad del país latinoamericano.

El grupo está formado por seis funcionarios, encabezados por José A. Pérez, director de Operaciones del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI), y tiene como misión asesorar a las autoridades peruanas.

Entre las agencias que darán sugerencias en materia de seguridad también estará la Administración para el Control de Drogas (DEA). Los miembros de la comisión mantendrán reuniones consultivas con el Gobierno de Jerí durante una semana.

“Este encuentro forma parte de un trabajo conjunto para fortalecer el nuevo plan nacional de seguridad ciudadana. La delegación, que cuenta con una amplia experiencia técnica procedente del FBI, la DEA y programas policiales estatales, brindará aportes a los Ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y la Policía Nacional del Perú”, apuntó la Presidencia peruana.

Mientras tanto, la Embajada de EE.UU. en Perú señaló que la “visita de alto nivel tiene un carácter consultivo y complementa la cooperación diaria que se lleva a cabo entre el equipo interagencial de aplicación de la ley” de la sede diplomática y las autoridades peruanas.

Hace poco Jerí anunció la llegada de especialistas “para opinar sobre la base de la realidad, sobre la base de la información que les estamos mandando, para que nos den sus recomendaciones”.