Ejecutan a ex alto mando policial que estaba en la mira de una poderosa pandilla (FUERTE VIDEO)

El exdelegado de la Policía Civil de Sao Paulo, Ruy Ferraz Fontes, de 63 años, fue ejecutado a balazos luego de que su vehículo chocara contra un autobús en medio de una persecución de sus victimarios, que le dispararon tras el accidente vial en el municipio paulista de Praia Grande.

Fontes, considerado uno de los mayores especialistas en la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC), recibió por lo menos 21 disparos, que habrían sido hecho en seis segundos, según G1. Mientras fue funcionario activo salió ileso de tres atentados, difundió O Globo.

El atentado

En uno de los videos que circulan en las redes, se observa una persecución de autos. El vehículo que manejaba Fontes, que huía de sus asesinos, chocó contra un autobús en movimiento y se volcó.

Tras el siniestro, tres hombres con armas largas, vestidos de negro y con el rostro cubierto bajaron de una camioneta que perseguía al exdelegado policial. Uno de ellos se quedó custodiando el vehículo mientras los otros dos corrieron al lugar donde se encontraba volcado el carro Fiat de Fontes para dispararle múltiples veces. Una vez que cometieron el atentado, huyeron.

PRECAUCIÓN, LAS IMÁGENES SON SENSIBLES

➡️ Assassinos de ex-delegado deixaram carregadores de fuzil após execução Ex-delegado-geral de SP Ruy Ferraz Fontes foi perseguido e executado a tiros de fuzil, em Praia Grande, na noite dessa segunda-feira

En un ángulo diferente se ve el mismo accidente y el atentado contra el exfuncionario.

➡️ Câmera frontal: veja perseguição, acidente e fuzilamento de ex-delegado Ruy Ferraz Fontes fugia de suspeitos quando capotou o carro em Praia Grande (SP). O ex-delegado foi atingido por tiros de fuzil

En otro registro difundido en las plataformas sociales se observa de cerca el auto volcado, con el capó abollado y con el cristal del parabrisas roto.

Ex-delegado-geral da Polícia Civil de SP, Ruy Ferraz Fontes, apontado como um dos mais combativos contra a facção criminosa PCC, foi morto em Praia Grande, litoral sul.

pic.twitter.com/Haq22QryDK — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 16, 2025

En el hecho violento, dos transeúntes fueron heridos y ya se encuentran fuera de peligro, conforme a G1.

¿Qué ocurrió después?

El atentado será investigado conjuntamente por las policías Civil y Militar del estado brasileño.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo informó que la policía militar habría hallado la camioneta donde iban los asesinos de Fontes, recoge G1.

En las plataformas sociales circulan este martes imágenes del sepelio de Fontes en la Asamblea Legislativa de Sao Paulo.

TRISTEZA EM SP! O corpo do ex-delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Ruy Ferraz Fontes, chegou ao velório na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ruy, que fez história no combate ao crime organizado, foi executado com mais de 20 tiros em Praia Grande, no litoral paulista!

En los medios trascendió una entrevista donde el exfuncionario afirmó que no quería ni tenía protección. “Vivo solo en Praia Grande, que es el medio del PCC. Hoy no tengo ninguna estructura”, difundió Metrópoles.

Fontes inició su carrera en la Policía Civil de Sao Paulo. En 2019 alcanzó el máximo cargo como inspector general y se mantuvo en él hasta 2022. En ese lapso estuvo al frente de los traslados de los líderes del PCC a las cárceles de otros estados brasileños para debilitar sus cadenas de mando.

Mientras estuvo en el Departamento Estadal de Investigaciones Criminales (DEIC), inició las pesquisas al grupo criminal PPC y junto a su equipo imputó por a los líderes de de esa organización delictiva a principios de la década de 2000.