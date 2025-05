El FBI da su ‘veredicto’ sobre la causa de muerte de Jeffrey Epstein

El financiero fue hallado sin vida en su celda en 2019, tras haber sido encarcelado por tráfico sexual de personas y pedofilia.

Los jefes del FBI brindaron una entrevista este domingo en la que indicaron la causa de muerte de Jeffrey Epstein, quien fue encontrado sin vida en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, Nueva York (EE.UU.), en agosto de 2019.

Durante el diálogo con Fox News, el director del organismo, Kash Patel, y el director adjunto, Dan Bongino, ratificaron que Epstein se suicidó en prisión. “Como alguien que ha trabajado como defensor público, como fiscal que ha estado en ese sistema penitenciario, que ha estado en el Centro de Detención Metropolitano, que ha estado en viviendas segregadas, sabes que es un suicidio cuando lo ves y eso fue lo que fue”, aseguró Patel.

“Él se suicidó. He visto todo el expediente, se suicidó”, ratificó Bongino. Más adelante, el funcionario publicó un mensaje en su cuenta de X en el que insistió al respecto: “No hay pruebas en el expediente del caso que indiquen lo contrario. No les estoy pidiendo que me crean o no. Les estoy diciendo qué existe y qué no. Si aparecen nuevas pruebas, estaré feliz de reevaluarlas”.

El financiero detenido por tráfico sexual y pedofilia fue encontrado muerto con sábanas alrededor del cuello el 10 de agosto de 2019, poco más de un mes después de su arresto. Según se reveló posteriormente, ese día dos guardias se quedaron dormidos y no revisaron su celda cada media hora como debían, mientras que las cámaras que apuntaban al pasillo fuera del lugar en el que estaba recluido no funcionaban.

La familia de Epstein contrató al patólogo forense Michael Baden, quien tras analizar las pruebas concluyó que el tipo de lesiones que presentaba suelen ser mucho más comunes en casos de estrangulamiento homicida. Sin embargo, una de las especialistas forenses que participó en la autopsia, Barbara Sampson, ratificó que estaba “segura” de que el multimillonario se había ahorcado en su celda.

De acuerdo con los documentos judiciales de la causa, Epstein creó una red de prostitución infantil y tenía vínculos con distintas personalidades, como el príncipe británico Andrés, el inversionista multimillonario Glenn Dubin, el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson y otras figuras políticas y de alto perfil. Por esta causa, su expareja Ghislaine Maxwell cumple una pena de 20 años de prisión y es la única persona que fue condenada en el caso.