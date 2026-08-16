Moscú en llamas: Drones ucranianos atacan centros logísticos de Wildberries

Durante la madrugada de este 16 de agosto, drones ucranianos impactaron el centro logístico de Wildberries en Koledino, en la región de Moscú, provocando un incendio de grandes proporciones. Las autoridades rusas confirmaron el ataque y la evacuación del personal.

El complejo, de aproximadamente 250.000 metros cuadrados, es uno de los mayores centros de distribución de la compañía. Fuentes ucranianas sostienen que en esas instalaciones se almacenaban, clasificaban y distribuían también bienes de uso dual, argumento utilizado por Kiev para considerarlas parte de la infraestructura que sostiene el esfuerzo bélico ruso.

Según reportes ucranianos, en el ataque se habrían utilizado drones de largo alcance. Rusia, por su parte, informó de una ofensiva aérea más amplia durante la noche: su Ministerio de Defensa aseguró haber derribado 822 drones en diferentes regiones, mientras que unos 600 habrían volado en dirección a Moscú.

Atacar un centro logístico de esta magnitud, ubicado a apenas decenas de kilómetros de la capital rusa, representa una acción de alto valor simbólico y estratégico. Wildberries ya se había convertido en un objetivo recurrente dentro de la campaña ucraniana contra la infraestructura económica y logística rusa.

Un golpe de este tipo podría aumentar la prioridad defensiva de estos centros por parte del Kremlin y eventualmente provocar una respuesta más dura. La guerra se extiende cada vez más hacia los grandes nodos que sostienen la economía y las cadenas de suministro.