El oro llega a los 5.000 dólares por primera vez en la historia

En las últimas 24 horas el precio de este metal precioso subió casi un 20%.

Por Redaccion Central
Barras de oro. Foto FreePik

El precio del oro supera los 5.000 dólares por onza por primera vez en la historia.

De esta forma, continúa la tendencia alcista del precio de este metal precioso, que ya ha aumentado más de un 60% durante 2025.

El nuevo record se establece en medio de las crecientes tensiones entre EE.UU. y Europa por las pretensiones de Donald Trump sobre Groenlandia, la previsión de que la Reserva Federal estadounidense recorte de nuevo los tipos de interés este año y la compra de oro por parte de bancos centrales de todo el mundo.

El valor de oro y otros metales preciosos sigue aumentando mientras los inversores buscan un activo refugio seguro frente a un dólar estadounidense más débil, la volatilidad geopolítica, la incertidumbre económica y la inflación persistente.

