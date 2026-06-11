EE.UU. acusa a cárteles mexicanos de ser causantes de expansión del gusano barrenador hacia su territorio

WASHINGTON.- La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, responsabilizó a los cárteles mexicanos del avance del gusano barrenador hacia territorio estadounidense, al señalar que grupos criminales estarían involucrados en el tráfico ilegal de ganado desde México.

Durante una audiencia ante el Senado, la funcionaria afirmó que la combinación del movimiento ilícito de ganado y las condiciones migratorias de los últimos años favorecieron la expansión de la plaga, que volvió a ser detectada en ese país después de varias décadas de haber sido erradicada.

Rollins explicó que el avance del gusano barrenador comenzó desde Centroamérica, llegó a México en 2023 y posteriormente alcanzó territorio estadounidense. “Decenas de millones de personas desplazándose hacia el norte, rumbo a Estados Unidos, llevando consigo su ganado, y con el tráfico ilegal de reses por los cárteles mexicanos, sabíamos que esto venía en camino”, declaró.

El gusano barrenador es una plaga provocada por la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente. Las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando infecciones graves que pueden causar la muerte del ganado.

Estados Unidos había logrado erradicar esta amenaza mediante programas de control biológico, incluyendo la liberación masiva de moscas estériles. Sin embargo, el primer caso registrado ocurrió el pasado 3 de junio de 2026 en un ternero en el condado de Zavala, Texas. Hasta el momento se han identificado seis casos en Texas y Nuevo México.

La secretaria Rollins indicó que su dependencia trabaja en nuevas estrategias para contener la propagación, incluyendo la producción de moscas estériles, y necesitarían alrededor de 500 millones para lograr la erradicación.