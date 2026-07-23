El precio del Brent supera los 100 dólares ante la escalada en Oriente Medio

Los futuros del petróleo Brent se negociaron este jueves a más de 100 dólares por barril, lo que representa su precio intradía más alto desde el mayo.

El valor del crudo subió más de un 6 %, alcanzando los 100,23 dólares por barril.

Este aumento se produce en medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, dos rutas clave para el transporte marítimo de crudo.

EE.UU. e Irán intercambian ataques militares desde hace más de una semana, en medio de una escalada que ha incluido bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Teherán contra bases de Washington en la región. El Mando Central de EE.UU. anunció, además, la reanudación del bloqueo naval de puertos iraníes.