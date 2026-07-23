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El precio del Brent supera los 100 dólares ante la escalada en Oriente Medio

La cifra representa su precio intradía más alto desde el mayo.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Imagen referencial de Magnific.

Los futuros del petróleo Brent se negociaron este jueves a más de 100 dólares por barril, lo que representa su precio intradía más alto desde el mayo.

El valor del crudo subió más de un 6 %, alcanzando los 100,23 dólares por barril.

Este aumento se produce en medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, dos rutas clave para el transporte marítimo de crudo.

EE.UU. e Irán intercambian ataques militares desde hace más de una semana, en medio de una escalada que ha incluido bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Teherán contra bases de Washington en la región. El Mando Central de EE.UU. anunció, además, la reanudación del bloqueo naval de puertos iraníes.

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