Elon Musk se pronuncia sobre su nombre mencionado en nueva tanda de archivos de Epstein

El magnate tecnológico y propietario de X, Elon Musk, ha comentado la nueva publicación de archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, que incluyen correos electrónicos entre ambos.

“Tuve muy poca correspondencia con [Jeffrey] Epstein y rechacé reiteradas invitaciones para ir a su isla o volar en su ‘Lolita Express’, pero era muy consciente de que cierta correspondencia por correo electrónico con él podría ser malinterpretada y utilizada por detractores para manchar mi nombre”, escribió el empresario en su cuenta de X.

Dicho esto, señaló que no le importan las críticas, mientras que lo que sí le importa es que se “procese a quienes cometieron delitos graves con Epstein, especialmente en lo que respecta a la atroz explotación de chicas menores de edad”.

“Nadie presionó más que yo para que se publicaran los archivos de Epstein, y me alegro de que finalmente haya sucedido”, aseveró Musk.

Este viernes, el Departamento de Justicia de EE.UU. publicó tres millones de páginas de los archivos del caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. La nueva publicación se realiza bajo la Ley sobre la Transparencia de Archivos Epstein, aprobada en noviembre pasado tras meses de presión pública y política, arroja más luz sobre los lazos entre el financista pedófilo y personas influyentes.

Los documentos incluyen varios correos en los que Musk aparentemente afinaba detalles para visitar la isla de Epstein.