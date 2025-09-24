En TV española tensa ante entrevista entre ‘influencer’ pro-Trump y analista izquierdista: “¿Me acaba de llamar mono en la TV?”

Una situación polémica tuvo lugar en un programa de televisión de España, donde la analista política Sarah Santaolalla respondió a un mensaje de la ‘influencer’ Ada Lluch, que se identifica con Donald Trump, diciendo: “Estoy harta un poco de dar cacahuete a tanto mono de la derecha”.

La disputa comenzó con un video de Lluch dirigido a Santaolalla en el que expresa que “seguro” sería definida como de “ultraderecha”, “agitadora” o una persona “llena de odio”. Allí, también señala que no la hace de ultraderecha “querer que España vuelva a ser un país próspero”, que “mujeres y niños estén seguros” en las calles o que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “priorice a los españoles antes que a los inmigrantes”.

Luego, le pide a Santaolalla, a quien describe como la “fan número uno” de Sánchez, que justifique sus “casos de corrupción”, por qué España tiene el índice de desempleo “más grande de Europa” o por qué se preocupa más por países de África o la situación en la Franja de Gaza que por España. “Estoy luchando por mi seguridad, pero también por tu seguridad”, concluye.

La respuesta a los “bulos”

Antes de darle la palabra a Santaolalla, la conductora Marta Flich sostuvo que las de Lluch habían sido “afirmaciones bien de bulos”. En ese momento, la analista manifestó: “Yo estoy harta un poco de dar cacahuete a tanto mono de la derecha, me cansa un poco el reparto de los cacahuetes”. Además, acusó a los “‘influencers’ de extrema derecha” de decir una mentira en un video y repetirla “hasta convertirla en realidad”.

“Este país no es un país inseguro, en este país no tenemos miedo en las calles. Tenemos miedo en las calles a los hombres que defiende seguramente esta chica”. Aseguró que le da miedo que personas como Lluch sean “un ejemplo a seguir”, ya que “presume de ser una mantenida de su pareja y no dedicarse a trabajar”.

Por último, Santaolalla evaluó: “Yo quiero que esta mujer sea libre y ella quiere ponernos cadenas. Me alegro de no coincidir en nada con este mono o diseño de la ultraderecha, el cual yo no respeto”.

La respuesta de Sarah (@SarahPerezSanta) a Ada Lluch (@ada_lluch) en #DirectoAlGrano22S. “Estoy harta de dar tanto cacahuete a tanto mono de la derecha”. pic.twitter.com/2nRid1qUBI — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) September 22, 2025

La respuesta a esas declaraciones llegó a través de las redes sociales. Lluch utilizó su cuenta de X para cuestionar la definición de “mono”. “¿Me acaba de llamar mono en la televisión pública española, pero soy yo la que los medios dicen que es racista?”, se preguntó.

En otro mensaje resaltó su intención, “inspirada por Charlie Kirk”, de tener un debate con Santaolalla “sobre política y el estado actual de España”. “Su respuesta, en la televisión pública española, fue que soy un mono. Realmente no vale la pena intentar debatir con la izquierda. Solo nos queda ganar y derrotar su ideología”, aseveró.