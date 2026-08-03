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EE.UU. exigirá fianza de hasta 20.000 dólares a turistas de 50 países

Por Redaccion Central
Redaccion Central

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El Departamento de Estado de EE.UU. establecerá desde el 3 de agosto un programa permanente de fianzas para visas que obligará a solicitantes de visado turístico de 50 países, en su mayoría africanos, a depositar entre 10.000 y 20.000 dólares como garantía de salida del territorio, informó la agencia en el Registro Federal.

El programa aplica a solicitantes de visas B-1/B-2 (negocios y turismo) de países con elevadas tasas de incumplimiento migratorio, deficiencias en intercambio de información, verificación de identidad insuficiente y problemas en seguridad documental.

Los cónsules determinarán el monto de la fianza según las circunstancias individuales del solicitante, y el depósito será reembolsado únicamente si el visitante abandona Estados Unidos antes del vencimiento de su autorización de estancia, ingresando y saliendo exclusivamente por aeropuertos comerciales.

Afecta a solicitantes de visados B-1/B-2 procedentes, principalmente, de países de África como Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda; así como de cuatro naciones del continente americano: Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela.

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