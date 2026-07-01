La inmigración en España no impulsa el desarrollo económico, afirmó este martes Kiril Dmítriev, enviado especial de la Presidencia rusa para la cooperación en inversión y economía.

“Realidad: Los inmigrantes reciben prestaciones sociales, lo que les ofrece pocos incentivos para trabajar. La delincuencia aumenta, ya que en ocasiones cometen decapitaciones y violaciones, sustituyen la cultura y suponen un enorme riesgo explosivo en la inminente Era de la Robótica”, escribió en X.

Así Dmítriev reaccionó a las declaraciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ese mismo día defendió la inmigración como una necesidad estratégica para el país. “Sin inmigración, España perdería un 19 % de su PIB en 2050 y un 22 % en 2075”, afirmó Sánchez durante la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía, advirtiendo que sin migrantes cerrarían 90.000 bares, 50.000 aulas se quedarían sin alumnos y desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas.

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