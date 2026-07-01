Sánchez: Sin inmigrantes, España sería un país “vacío, más pobre, más débil”

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, explicó este martes con cifras contundentes por qué la inmigración es una necesidad estratégica para garantizar el crecimiento económico y el bienestar de España.

“Hay una cifra que resume perfectamente lo que está en juego. Sin inmigración, España perdería un 19 % de su PIB en 2050 y un 22 % en 2075”, afirmó Sánchez durante la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía, enmarcado en la campaña institucional ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’.

Para respaldar su punto de vista, el jefe del Ejecutivo español detalló que “90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres”. “Ese es el país que quieren algunos”, sostuvo, describiéndolo como “un país ensimismado y vacío, más pobre, más débil, con menos recursos para financiar su Estado del bienestar”.

Frente a esta realidad, Sánchez defendió la otra vía: “La segunda forma de afrontar las migraciones es no negarlas, sino asumir la realidad y, por tanto, gobernarla”.

Paralelamente, se refirió a otros datos importantes: “Casi la mitad del crecimiento del PIB desde 2022 se explica por la llegada de personas migrantes. Alrededor del 20 % del crecimiento del PIB per cápita de los últimos años está vinculado a su contribución”. Por ello, el jefe del Gobierno español sentenció: “La realidad de España no son los mensajes de odio, aunque evidentemente se expanden las redes sociales. La realidad es el vecino, la vecina que ayuda […], la compañera que enseña, el profesor, la maestra que acompaña y el barrio que acoge a todo el que lo necesita. Esa es la España de verdad”.

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