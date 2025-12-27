Escalofriante descubrimiento días después del asesinato de una mujer y sus hijos en medio de un divorcio

Una mujer y sus dos hijos, una niña y un niño de 6 años, fueron encontrados asesinados en su mansión en la ciudad de Fort Smith (Arkansas) solo un día después de la audiencia final de divorcio a principios de diciembre. Pocos días después de la tragedia, sus pertenencias fueron halladas en un contenedor de basura cerca de la casa, informa New York Post.

El 3 de diciembre, los cuerpos de Charity Beallis, de 40 años, y los dos niños fueron descubiertos con heridas de bala en la casa familiar, valorada en 760.000 dólares, cuando funcionarios fueron a verificar su estado en medio del proceso del divorcio y la disputa por la custodia de los hijos. Los hechos ocurrieron un día después de la audiencia final de divorcio entre Charity y su exmarido, Randall.

Temor por su vida

Charity solicitó el divorcio poco después de que Randall presuntamente intentara estrangularla en febrero de 2025, un delito por el que el marido fue detenido. En octubre, el hombre se declaró culpable de un cargo de agresión en tercer grado y recibió una sentencia suspendida de un año y la prohibición de contactar con su esposa y cualquier miembro de su familia.

El senador de Arkansas, Terry Rice, dijo que, a pesar del fallo judicial, Beallis tenía tanto miedo de que su esposo les hiciera daño a ella y a sus hijos que buscó su ayuda para obtener protección.

Investigación y detalles escalofriantes

La investigación del asesinato continúa. El abogado de Randall sostiene que su cliente no está involucrado en el crimen. En medio de la investigación, pocos días después del crimen, a aproximadamente 16 kilómetros de la casa de Charity una recolectora de basura descubrió una gran bolsa negra con las pertenencias de las víctimas en un contenedor. Entregó la bolsa a la Policía y mostró a los agentes el lugar donde la había hallado.

En la bolsa se encontraron el collar de oro de Charity, con los nombres grabados de su hijo y su hija, fotografías familiares enmarcadas, dibujos y tareas escolares de los niños y varios documentos con el nombre y la dirección de la víctima.