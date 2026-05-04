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The Wall Street Journal sugiere que a México “le conviene” aceptar la extradición de Rubén Rocha Moya

Una columna de opinión del influyente diario estadounidense genera polémica al afirmar que Washington sabe mejor qué le conviene al país.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Rubén Rocha Moya.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Wall Street Journal publicó una columna de opinión firmada por María Anastasia O’Grady en la que, con notable seguridad, señala lo que México “debería hacer” ante el indiciamiento del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El remate de la columna resume el tono de todo el texto:

“A México le conviene aceptar la oferta del Distrito Sur de Nueva York. Que le convenga a la Sra. Sheinbaum es otra cuestión.”

La autora construye una narrativa en la que Estados Unidos aparece como el actor que ofrece soluciones (vuelos de vigilancia, capturas de capos, indiciamientos), mientras México es presentado como el país que debe decidir si acepta o no “la ayuda”.Uno de los párrafos más reveladores reconoce de pasada que el consumo de drogas en Estados Unidos es el principal motor que financia a los cárteles mexicanos:

“Muchos mexicanos estarían de acuerdo y desearían que su adinerado vecino dejara de financiarlo con el consumo de narcóticos”.

Sin embargo, la columna no profundiza en esta contradicción ni la coloca como parte central del problema bilateral.

La publicación también genera cuestionamientos porque llega en un momento sensible: justo cuando inician las negociaciones formales del T-MEC, y después de que el propio gobierno de Donald Trump indultara al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en EE.UU. por narcotráfico.

Además, la columna lanza insinuaciones —sin presentar evidencia— sobre una posible manipulación electoral del cártel en Sinaloa tanto en 2021 como en 2024, cuando Claudia Sheinbaum ganó la presidencia.

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