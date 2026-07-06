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España elimina a Portugal y se clasifica a cuartos de final del Mundial 2026

Un gol de Mikel Merino en el minuto 90 le dio la victoria a ‘La Roja’ en un duelo de alto voltaje. Unai Simón sigue imbatible y rompe récord histórico.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Cristiano Ronaldo no se lo podía creer.

España derrotó este lunes a Portugal y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, tras imponerse en un duelo directo entre dos candidatos al título. El clásico ibérico, disputado en Dallas, Texas, tuvo clima de final anticipada y terminó con festejo español.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente convirtió el único gol en el minuto 90, con una gran definición de Mikel Merino, y volvió a mostrar solidez en una instancia decisiva. Después de golear 3-0 a Austria en la ronda anterior, España confirmó su buen momento y dejó en el camino a una Portugal que llegaba golpeada pero con jerarquía.

Portugal, que venía de eliminar a Croacia por 2-1, intentó apoyarse en la experiencia de Cristiano Ronaldo y en el manejo de Bruno Fernandes y Vitinha, pero no logró sostener su sueño mundialista.

‘La Roja’, en cambio, encontró respuestas en su estructura colectiva y en la capacidad de sus jóvenes figuras. Lamine Yamal, Pedri y Dani Olmo volvieron a ser clave en ataque, mientras Unai Simón respondió cuando fue exigido.

Victoria, clasificación y récord histórico

El triunfo también tiene un peso simbólico: España dejó afuera a uno de sus grandes rivales europeos y se metió entre los ocho mejores del torneo.

En cuartos de final, España enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica. Portugal se despide del Mundial en una noche amarga.

Además, España alcanzó un nuevo hito histórico gracias a su arquero Unai Simón, quien amplió su récord de imbatibilidad en los Mundiales, superando marcas históricas y estableciendo el récord absoluto de más minutos consecutivos sin recibir goles en la historia de la Copa del Mundo.

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