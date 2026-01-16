Esposa de Julio Iglesias comenta por primera vez las acusasiones contra el cantante

La esposa de Julio Iglesias, Miranda Rijnsburger, rompió su silencio tras las recientes acusaciones de acoso y agresiones sexuales en contra del reconocido cantante español.

“A tu lado, siempre”, escribió Rijnsburger este viernes en la última publicación hecha por el artista en sus redes sociales, en la cual negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”. “Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, manifestó.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, se lee en el ‘post’ hecho por el cantante de 82 años, en el cual también expresaron su apoyo otras personalidades como Nicolás ‘Colate’ Vallejo-Nágera, quien escribió “Fuerza, Julio”.

A principios de esta semana, extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias en República Dominicana y en Bahamas acusaron al artista de haberlas agredido sexualmente y maltratado laboralmente en 2021, cuando él contaba con 77 años y la más joven de las víctimas tenía tan solo 22 años.