Exduquesa de York prometió amistad a Epstein “incluso cuando el cuerpo esté frío”

Los archivos sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein han vuelto a situar bajo la lupa a Sarah Ferguson, exesposa del expríncipe Andrés de Inglaterra. Un correo electrónico del 2010, que apareció en la nueva tanda de documentos publicados la semana pasada, transmitió al financiero una lealtad inquebrantable de parte de una tal “Ferg”.

Según Sky News, “Ferg” se refiere precisamente a Sarah Ferguson. En el correo, la exduquesa de York promete mantener su amistad con Epstein “hasta el final, incluso cuando el cuerpo esté frío”.

En la correspondencia publicada, Ferguson pregunta cuándo Epstein va a “emplearla”, a lo que él responde que viajaría a Londres en las semanas siguientes para “hablarlo”. Más tarde, Epstein escribe: “Nunca te he fallado”, a lo que “Ferg”, replica: “Ni yo a ti… y nunca lo haré. Mi amistad es firme hasta el final, incluso cuando el cuerpo esté frío…”.

“Te quiero ahora y siempre…Y sé que tú también…”, concluyó Ferguson dicho mensaje.

“Amigo supremo”

En una entrevista del 2011, Ferguson se desmarcó de Epstein con rotundidad. “Nunca jamás volvería a tener nada que ver con Jeffrey Epstein. Aborrezco la pedofilia y cualquier abuso sexual de menores. Fue un gigantesco error de juicio”, declaró en aquel entonces.

No obstante, apenas semanas después de asegurar públicamente que nunca volvería a tener nada que ver con el delincuente sexual, le confesó en privado que su distanciamiento fue una estrategia para proteger su reputación.

En un correo del 26 de abril de 2011, la entonces duquesa se disculpó “humildemente” con Epstein por haberlo vinculado a la pedofilia en los medios y aseguró que es su “amigo incondicional, generoso y supremo”.