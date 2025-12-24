FOTOS Clinton con mujeres en la reciente revelación de los archivos de Epstein

En las nuevas publicaciones de los archivos relacionados con el fallecido financiero y depredador sexual Jeffrey Epstein, que reveló el Gobierno de EE.UU. este viernes, se pude apreciar al exmandatario demócrata Bill Clinton con diferentes mujeres, cuyo rostro fue tapado.

En otra imagen se ve al expresidente junto a Ghislane Maxwell y una fémina más en una piscina.

El expresidente de EE.UU., Bill Clinton, emitió viernes una declaración en respuesta a la publicación del Departamento de Justicia de una nueva tanda de archivos del caso Jeffrey Epstein en los que aparece, criticando a la Casa Blanca por utilizarlo como “chivo expiatorio”.

“La Casa Blanca no ha estado ocultando estos archivos durante meses solo para revelarlos un viernes por la noche para proteger a Bill Clinton. Se trata de protegerse de lo que venga después, o de lo que intentarán ocultar para siempre. Así que pueden publicar tantas fotos censuradas de más de 20 años como quieran, pero esto no se trata de Bill Clinton. Nunca se ha tratado ni se tratará de eso”, expresó en un comunicado publicado por su portavoz, Angel Ureña, en X.

Clinton, quien aparece en varias imágenes divulgadas el viernes junto a Epstein y otras figuras públicas, afirmó que los documentos no lo incriminan y que la demora en su liberación podría buscar proteger intereses ajenos.

“Hay dos tipos de personas aquí. El primer grupo no sabía nada y cortó el contacto con Epstein antes de que sus crímenes salieran a la luz. El segundo grupo continuó su relación con él. Estamos en el primer grupo. Ninguna demora del segundo grupo cambiará eso. Todos, especialmente los MAGA [en referencia al movimiento que apoya al presidente de EE.UU., Donald Trump], esperan respuestas, no chivos expiatorios”, escribió.

Compartimos las imágenes…