Fotos de la poderosa tormenta invernal que afecta a 18 estados de EEUU

Un poderoso temporal de hielo, «Fern», ha azotado a EE. UU.: se ha declarado el estado de emergencia en 18 estados, informan fuentes locales.

En muchas ciudades, ha caído una cantidad de nieve que no se había registrado en más de 100 años. En Nueva York, dos hombres y una mujer han muerto a causa de las fuertes heladas.

Se han cancelado más de 11.000 vuelos, el número de cortes de electricidad en todo el país se ha acercado a los 135.000 y el transporte público se ha interrumpido en varias regiones.