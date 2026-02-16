Fue descubierta muerta la productora de una famosa serie de espías israelí

La productora israelí de la exitosa serie de espionaje ‘Tehran’, Dana Eden, fue hallada muerta el pasado domingo en una habitación de hotel en Atenas. La mujer, de 52 años, fue encontrada sin vida después de que su hermano intentara comunicarse con ella en repetidas ocasiones, según reportó Reuters.

La investigación preliminar apunta a un suicidio, ya que en la escena se hallaron pastillas, mientras que el forense detectó moretones en su cuello.

Desde su agencia, Donna and Shula Productions, expresaron su “profundo pesar” por la pérdida y pidieron evitar especulaciones, subrayando que los rumores sobre un posible crimen o motivación nacionalista carecen de fundamento. Eden se encontraba en Grecia precisamente trabajando en el rodaje de la cuarta temporada de la serie.