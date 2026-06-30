Futbolista del Real Madrid enfrenta juicio por el ataque de sus perros a un menor y dos canes

En futbolista del Real Madrid, Ferland Mendy, afronta la apertura de un juicio en el municipio madrilenño de Alcobendas acusado de un delito leve de lesiones después de que cuatro perros de su propiedad escaparan de su finca y uno de ellos atacara a dos perros y mordiera a un joven de 17 años, recogen medios locales.

La agresion ocurrió en enero de 2023. La Fiscalía solicita para el jugador una multa de 1.200 euros y el pago de 5.700 euros en concepto de diversas indemnizaciones, mientras que la acusación particular pide seis meses de prisión, además de una multa de 22.500 euros, por daños físicos y morales y por el periodo de curación del joven.

Según el escrito del Ministerio Público, los animales —dos mastines, un kangal turco y un dogo— carecían de microchip, seguro de responsabilidad civil y vacuna contra la rabia, y Mendy habría “infringido el deber de custodia y vigilancia exigible” al no asegurarse de que la puerta de la finca quedara cerrada.