Gemelos mueren electrocutados: tragedia que conmociona a Italia

Dos gemelos fallecieron al ser electrocutados por un cable de alta tensión en Mangione, en la región italiana de Umbría, informaron medios locales el jueves.

Francesco y Giacomo Fierloni, de 23 años, murieron el martes por la noche mientras intentaban recuperar una paloma de señuelo.

Los jóvenes habían salido de casa alrededor de las 19:30 para recuperar a un ave que estaban entrenando para la próxima temporada de caza. Los hermanos encontraron a la paloma posada sobre un cable, a unos diez metros de altura, cerca de un pequeño lago y un pabellón de caza en la zona rural de su localidad.

Según la reconstrucción de las autoridades, uno de los gemelos intentó bajar al ave señuelo usando una varilla metálica larga. Al tocar con la varilla accidentalmente el cable, que era de alta tensión, el gemelo recibió una descarga de 20.000 voltios y quedó electrocutado al instante. Su hermano murió al tratar de salvarlo, pues también entró en contacto con la corriente eléctrica.

Alarmados por su ausencia, su padre y un tío salieron a buscarlos. Los encontraron sin vida poco antes de la medianoche. Los servicios médicos practicaron maniobras de reanimación, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La tragedia ha conmocionado a la comunidad de Magione, donde los hermanos eran muy queridos. El alcalde local, Massimo Lagetti, los describió como jóvenes excepcionales, trabajadores y amables. Autoridades regionales expresaron sus condolencias a la familia y recordaron un caso similar ocurrido en 2012.