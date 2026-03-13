Gobierno de Bolivia se pronuncia tras la captura de Marset uno de los narcotraficantes más buscados de la región

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha tildado la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset como “un punto de inflexión” sobre el combate al crimen organizado en el país. El narcotraficante resulta detenido en horas de la madrugada de este viernes en el lujoso barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra.

“Uno de los narcos considerados entre los más grandes del continente ha caído bajo el rigor y la capacidad de las instituciones del Estado”, afirmó el mandatario en una conferencia de prensa. “Resaltar que no hubo ni una baja institucional de nuestra Policía Boliviana, ni un civil, ni un vecino afectado. Fue una acción quirúrgica de la Policía para quitar un mal de la patria”, agregó el gobernante.

La operación de captura comenzó cerca de las 2:30 de la mañana, hora local. Los agentes policiales de la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) llevaron a cabo allanamientos en cuatro inmuebles del barrio residencial y lograron la detención del capo y otras cuatro personas, quienes presuntamente serían parte de su equipo de seguridad. En el lugar se ha decomisado armamento de grueso calibre y municiones.

Posteriormente, Marset había sido trasladado al aeropuerto de Viru Viru y expulsado del país. En imágenes obtenidas a través de fuentes policiales, se observa al narcotraficante en el aeropuerto rodeado de oficiales de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) quienes lo trasladaron hasta Estados Unidos.

Sin embargo, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, ha descartado la participación de la agencia norteamericana para el operativo. “No hubo participación de la DEA; su participación se limitó al traslado de Marset a Estados Unidos porque hay un proceso judicial y un sello rojo emitido por Interpol; esos han sido los argumentos legales para expulsar al señor Marset”, detalla en conferencia de prensa.

Tras saberse la detención del narcotraficante, la oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó la captura.

“El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia”, dijo esa oficina en sus cuentas de redes sociales.

El mensaje, que va con una foto de Marset con el letrero “capturado”, agrega que el uruguayo enfrentará la justicia y afirma que “el Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte”, en referencia al bloque recientemente conformado por Estados Unidos y 12 países latinoamericanos.

El narcotraficante acusado de liderar una red criminal de tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otros delitos, es requerido por la justicia de al menos tres países latinoamericanos y agencias policiales internacionales como la DEA, que ofrecía una recompensa de dos millones de dólares por su captura.

El presidente Paz afirmó que la captura de Marset es el inicio de una serie de acciones para consolidar la lucha contra el crimen organizado y fortalecer la seguridad en el país. “Bolivia hoy ha ganado. Debemos asumir con grandeza este paso para construir una patria digna y libre de narcotráfico, corrupción e impunidad”, afirmó.

Sebastián Marset era uno de los narcotraficantes de los más buscados en la región. En los últimos años vivió en Santa Cruz de la Sierra, donde llevó una vida pública y llegó a participar en un equipo de fútbol local con otra identidad y a tener operaciones comerciales.

En julio de 2023 logró escapar junto a su familia de un operativo en Santa Cruz y desde entonces se encontraba prófugo de la justicia.