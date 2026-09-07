Gobierno español ve “imposible” saber cuántos migrantes irregulares siguen en Ceuta tras cifrarlos en 5.000

El ministro de Política Territorial de España, Ángel Víctor Torres, afirmó este lunes que es “imposible” ofrecer el balance real de cuántos migrantes irregulares se quedaron en Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos a finales de julio, pese a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez los había cifrado en unos 5.000.

Según el portal 20 Minutos, Torres precisó en entrevista con Cadena Ser Canarias que al menos 4.000 personas regresaron de manera voluntaria a Marruecos desde el pasado 10 de agosto, mientras que se han identificado al menos 2.000 migrantes menores de edad.

No obstante, el balance no es definitivo. Muchas de las personas que irrumpieron en la ciudad autónoma se encuentran desperdigadas entre centros de acogida, campamentos improvisados, escondidos en puntos de la ciudad o en casas de familiares, sin documentación en regla. Este lunes, la Audiencia Nacional de España anunció que investigará los hechos por constituir una “conducta delictiva” que habría “atacado gravemente la integralidad territorial” del país ibérico.