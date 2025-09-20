Grandes aeropuertos europeos denuncian interrupciones por un ciberataque

Un ataque cibernético ha interrumpido este sábado las operaciones en varios importantes aeropuertos europeos, como Heathrow (Londres), Berlín y Bruselas, causando retrasos y cancelaciones de vuelos, informa Reuters.

El ataque, dirigido a un proveedor de servicios de facturación y embarque, ha dejado inoperativos los sistemas automatizados, permitiendo únicamente los procedimientos manuales de facturación y embarque, según comunicó el Aeropuerto de Bruselas.

Las instalaciones afectadas recomendaron a los pasajeros con vuelos programados para esta jornada que confirmen su viaje con las aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto.