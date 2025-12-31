Grave choque frontal de trenes deja un muerto y varios heridos en Machu Picchu (VIDEO)

Dos trenes que iban este martes por la vía férrea hacia el Santuario Histórico de Machu Picchu, en Perú, tuvieron un choque frontal, dejando al menos un muerto, el maquinista de uno de los convoyes que colisionaron frontalmente, informaron medios locales.

Además hay 30 pasajeros, entre ellos turistas, que resultaron heridos tras el siniestro ocurrido en la zona de Pampacahua. Hasta el momento se desconocen las causas del suceso, mientras se espera la investigación respectiva.

Entretanto, las autoridades ya desplegaron los operativos de auxilio, pero según reportó el diario El Comercio, el rescate de las víctimas será “complicado”, dado que no existe una carretera hasta el lugar del accidente.

Imágenes sensibles…