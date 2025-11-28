Hallan a un estadounidense con un objeto metálico sobresaliendo de su espalda en una paradisíaca isla

Un ciudadano estadounidense fue asesinado a puñaladas este miércoles en el país caribeño de Trinidad y Tobago tras presuntamente salir a comprar marihuana, informa AP.

De acuerdo a la Policía local, Christopher Brown, de 43 años, se encontraba cenando con unos amigos en el pequeño pueblo pesquero de Castara, en la isla de Tobago, cuando les dijo que salía a comprar drogas. Poco después de las 22:30 (hora local), fue hallado sin vida en las inmediaciones.

El cuerpo del hombre, oriundo de Colorado, presentaba varias heridas que corresponden con un apuñalamiento, así como un objeto metálico que sobresalía de su espalda. Al día siguiente, las autoridades anunciaron la detención de un sospechoso. Los investigadores aún intentan determinar el motivo del asesinato.

Destino turístico paralizado por la violencia

La División de Turismo de Tobago declaró que se trata del “primer acto de violencia de este tipo” en Castara, considerado un lugar tranquilo y acogedor.

No obstante, en lo que va del año, el país ha registrado 330 homicidios, según datos oficiales. En julio, el Gobierno decretó el estado de emergencia, una medida similar a la adoptada en 2024, cuando se reportaron 623 casos. El crimen organizado es responsable de la mayoría de los asesinatos en la nación insular, muchos de ellos vinculados al narcotráfico.