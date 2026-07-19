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Hallan moneda de 1.700 años durante las obras de un ferrocarril (FOTO)

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto del lugar del descubrimiento, y de la moneda.

Una moneda romana de aproximadamente 1.740 años de antigüedad fue hallada durante las excavaciones arqueológicas previas a la construcción de una línea férrea en el Reino Unido.

El objeto, descubierto en el trazado previsto para el ferrocarril East West Rail, lleva el nombre del emperador romano Carausio (aproximadamente 250-293), un comandante naval que estuvo al frente de una flota romana con base en el canal de la Mancha.

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