Identifican al guardia de seguridad de 26 años asesinado a tiros en el metro de Manhattan en Nueva York

Darrel Rodríguez recibió un disparo mortal tras una discusión en la estación de la Séptima Avenida y Calle 53; la policía descarta un ataque al azar y busca a un sospechoso prófugo.

La Policía de Nueva York (NYPD) identificó al joven asesinado en el subterráneo de Manhattan como Darrel Rodríguez, un guardia de seguridad de 26 años. El crimen ocurrió la mañana del sábado 17 de octubre, poco antes de las 12:30, tras desatarse una discusión entre la víctima y el agresor.

El suceso tuvo lugar en la plataforma de la línea E (dirección norte) en la estación de la Séptima Avenida y la Calle 53, una concurrida zona de la ciudad ubicada a pocas manzanas de Times Square, el Carnegie Hall y el distrito teatral de Broadway. Según reportó The New York Times, Rodríguez recibió un disparo en el pecho y fue trasladado por paramédicos al Hospital Bellevue, donde fue declarado muerto.

Altercado entre el andén y el vagón

De acuerdo con las primeras investigaciones, el tiroteo se produjo luego de un altercado verbal entre Rodríguez y el atacante. Los investigadores señalaron que la disputa comenzó en el andén, se trasladó al interior de un vagón de metro y regresó nuevamente a la plataforma, momento en el que el agresor desenfundó un arma de fuego y disparó una vez contra la víctima.

Tras la agresión, el tirador abandonó la estación y huyó a pie hacia el norte por la Séptima Avenida. Fuentes policiales citadas por medios locales indicaron que el sospechoso habría abordado posteriormente un tren de la línea 7 en dirección norte para escapar del sector.

Búsqueda del sospechoso y refuerzo policial

Las autoridades difundieron la identidad de la víctima el domingo e hicieron públicas las imágenes de las cámaras de vigilancia para dar con el paradero del atacante. El sospechoso fue descrito como un hombre que vestía un conjunto deportivo rojo, chaleco negro acolchado, mascarilla negra y una mochila del mismo color. Hasta el momento no se han registrado detenciones.

Durante una conferencia de prensa, mandos de la NYPD descartaron que se tratara de un hecho aleatorio: “Este no fue un acto al azar. Nuestros detectives son los mejores del mundo. Y no se equivoquen, vamos a encontrar a esta persona”, declaró la policía, según recogió ABC 7 News. Ante lo sucedido, la NYPD incrementó la presencia de agentes e intensificó los patrullajes en las estaciones de Manhattan, mientras solicitó la colaboración ciudadana a través de la línea Crime Stoppers (1-800-577-8477).